Giresun haberleri... Giresun'da kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

Giresun'un Dereli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam, sağ bulundu.
İlçenin Bektaş Yaylası'nda Alzheimer hastası H.A'nın (78) dün ayrıldığı evine dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgede jandarma, AFAD ve köylüler tarafından başlatılan çalışmalar sonucu H.A, karşı yaylanın 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda bulundu.
Sağlık durumu iyi olan H.A, kontrol amacıyla Dereli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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