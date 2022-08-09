Giresun haber... Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Giresun haber... Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

09.08.2022 22:49

Giresun yerel 3. sayfa haberine göre Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı Giresun'da lunaparkta bulunan raylı oyuncağın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı

GİRESUN - Giresun'da lunaparkta bulunan raylı oyuncağın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaşanan kaza lunaparklardaki oyuncakların güvenliğini bir kez gündeme getirdi.

Kaza, Hacı Hüseyin Mahallesi'nde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Giresun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan yaşanan bu kaza lunaparkların kontrollerinin ne kadar sağlıklı yapılıp yapılmadığı sorusunu akıllara getirdi.

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Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıktığı kazada 4 kişi yaralandı Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı Giresun'da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun haber... Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun haber... Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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