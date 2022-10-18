Giresun haberleri: LEADER Yaklaşımı Giresun'da da uygulanmaya başlıyor - Son Dakika
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Giresun haberleri: LEADER Yaklaşımı Giresun'da da uygulanmaya başlıyor

18.10.2022 15:49
Giresun haberleri: LEADER Yaklaşımı Giresun'da da uygulanmaya başlıyor

Giresun haberine göre Kırsalda ekonomik kalkınma için daha etkin kalkınma stratejileri geliştirmek ve yerel düzeyde yerel aktörlerin katılımını artırmak amacıyla başlatılan LEADER Yaklaşımının Giresun'da uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Kırsalda ekonomik kalkınma için daha etkin kalkınma stratejileri geliştirmek ve yerel düzeyde yerel aktörlerin katılımını artırmak amacıyla başlatılan LEADER Yaklaşımının Giresun'da uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Giresun İl Koordinatörü Emin Serdar Kurşun, yaptığı yazılı açıklamada, LEADER Yaklaşımının yerel toplulukların kendi yerel kalkınma süreçlerine katılmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş yenilikçi bir uygulama olduğunu aktardı.

Giresun'da kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşan Yerel Eylem Gruplarının (YEG) kurulmasını teşvik ettiklerini ifade eden Kurşun, bu grupların, kırsal alanda yaşayan paydaşlardan oluşan, dernek statüsünü taşıyan ve Yerel Kalkınma Stratejisinin (YKS) hazırlanması için bir araya gelen gruplar olduğunu aktardı.

Kurşun, Yerel Eylem Grupları'nın, LEADER bütçesinden tahsis edilen fonları Yerel Kalkınma Stratejisi kapsamında hazırlanacak projeleri desteklemekte kullanacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"YKS uygulanmasıyla kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, kırsalın harekete geçirilmesi, kültürel ve sosyal yaşamının canlandırılması ve kırsal kalkınma için yeni yaklaşımların desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla ilimizde kurulan 9 Yerel Eylem Grubu, IPARD Programı 12. Çağrı İlanı kapsamında hazırladıkları YKS'ler ile başvurularını yapmışlardır. Başvurulardan idari olarak uygun olan YKS'ler IPARD Yönetim Otoritesince oluşturulan bağımsız bir değerlendirme komitesi tarafından puanlanmış ve ilimizde değerlendirmeye alınan 9 YKS'nin tamamı onaylanmıştır."

Kurşun, LEADER Programının uygulandığı tüm iller arasında kurulan 9 YEG derneği ile Giresun'un ilk sırada yer aldığının da altını çizdi.

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Kaynak: AA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun haberleri: LEADER Yaklaşımı Giresun'da da uygulanmaya başlıyor - Son Dakika

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