GİRESUN HASARLI EVİNİN YIKIMINI GÖZÜ YAŞLI İZLEDİ - Son Dakika

Çocuklarına 'Babanızı aramaya gidiyorum' deyip selde kaybolan eşini arıyor (5)

Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde, hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sel bölgesinde iş makineleri eşliğinde süren yıkım çalışmalarını yerinde inceliyor. İlçede bir kadın, hasar tespiti üzerine 2 katlı evinin yıkımı sırasında gözyaşı döktü. İsmini vermek istemeyen kadını Bakan Kurum, 'Devletimiz her zaman yanınızdadır, yaralar sarılacak, kimse mağdur edilmeyecektir' diyerek teselli etmeye çalıştı. İlçede hasarlı 24 binanın 7'isinin yıkım işlemi tamamlanırken, diğer hasarlı yapıların yıkım çalışmalarına devam ediliyor.