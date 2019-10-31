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Giresun heyetinden Sağlık Bakanlığı teması

6 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun'daki sağlık yatırımları ve kurumlarının durumları hakkında Sağlık Bakanlığında temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Giresun heyetinden Sağlık Bakanlığı teması, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun'daki sağlık yatırımları ve kurumlarının durumları hakkında Sağlık Bakanlığında temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can'ın yeraldığı heyetin Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile bir araya geldiğini belirtti.

Ziyarette, Eldemir ile yapımı süren 350 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tıbbi cihaz ve tefrişatının düzenlenmesi konusunun ele alındığını belirten Aydın, yine Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin iki basamak devlet hastanesi olarak hizmet verilmesi konusunun görüşüldüğünü aktardı.

Giresun'un sağlık alanında gerekli donanıma sahip olması için ekip olarak el birliği ile çalıştıklarını vurgulayan Aydın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gerek devlet hastanesi olarak, gerekse eğitim araştırma hastanesi olarak insanımıza en iyi sağlık hizmetini sunmak ve insanımızın başka illere sevkini önlemek için var gücümüzle mücadele ediyoruz."

AK Parti, Giresun, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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