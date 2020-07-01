GİRESUN İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor - Son Dakika

GİRESUN İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor

İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (3)GİRESUN VALİSİ: İLK BULGULARA GÖRE CİNSEL İSTİSMAR VE CİNAYET YOKGiresun Valisi Enver Ünlü, Bulancak ilçesi İcilli köyünde kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor (3)

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GİRESUN VALİSİ: İLK BULGULARA GÖRE CİNSEL İSTİSMAR VE CİNAYET YOK

Giresun Valisi Enver Ünlü, Bulancak ilçesi İcilli köyünde kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılan İkranur Tirsi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Vali Enver Ünlü, "Bir baba olarak sizlerin huzurundayım. Gerçekten çok üzgünüm, zor bir durum. Yeni göreve başlamış bir valinin ilk haftasında basın mensuplarının karşısına bu acı olayla ilgili yorum yapması gerçekten çok acı. 3 günlük bir arama çalışması yapıldı ancak çocuğumuzun cansız bedeni dere yatağında bulundu. İlk bulgulara göre çocuğumuzun herhangi bir kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair hiçbir bulgu yok. İlk muayenesinde herhangi bir sıkıntı yok. Ancak kesin sonucu adli tıptan gelecek rapora göre sizlerle paylaşabilirim. Adli soruşturma da devam ediyor. İlk bulgulara göre cinsel istismar veya cinayetten söz etmek mümkün değil? diye konuştu.

400 hektarlık bir alanda arama çalışması yapıldığını hatırlatan Vali Ünlü, "O bölge kuş uçuşu 1 kilometre buraya ama 7-8 kilometre uzaklıkta bir yer. Arkadaşlarımız sahayı genişleterek aradılar ve 3'üncü gün o bölgeye ulaşabildiler" dedi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İkranur Tirsi için Bulancak Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye küçük kızın annesi Nazlı ile babası Serdar Tirsi ve yakınlarının yanı sıra, Giresun Valisi Enver Ünlü, Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uydu. Kılınan namazın ardından İkranur Tirsi'nin cenazesi İcilli köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

İkranur Tirsi, Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GİRESUN İkranur'un ölümünde cinayet şüphesi araştırılıyor - Son Dakika

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