Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

07.09.2022 16:37
Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon yapıldı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda İ.K. isimli şüpheli şahıstan 23.2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan İ.K. isimli şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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