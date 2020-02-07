Giresun İl Genel Meclisi 2020 hedeflerini belirledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun İl Genel Meclisi 2020 hedeflerini belirledi - Son Dakika

Giresun İl Genel Meclisi 2020 hedeflerini belirledi

6 saat önce

Giresun İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları sona erdi.

Giresun İl Genel Meclisi 2020 hedeflerini belirledi, System.String[]

Giresun İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları sona erdi. Şubat ayı toplantılarıyla ilgili değerlendirme yapan İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, önemli kararlara imza atarak 2020 yılının çalışma programını belirleyerek idareye sunduklarını söyledi.


Giresun Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantısında konuşan Meclisi Başkanı Şahin "Bugün itibarıyla şubat ayı toplantımızı tamamladık. Valimizin de meclisimize katılımıyla 2020 yılında nasıl bir yol haritası çizeceğiz, hangi yatırımlara öncelik verip nereden başlayacağımızla ilgili bir yol haritası çizdik ve meclis olarak ön görülerimizi idareye sunduk. Bunlar arasında özetleyecek olursak, önceliğimiz yeni İl Özel İdare binasının tamamlanarak bir an önce hizmete açılmasıdır. Bu yeni bina çalışmalarımızı daha verimli hale getirecektir. Öncelik verdiğimiz kararlardan bir diğeri ise İl ve ilçelerimizde İl Özel İdaresine ait araçların yenilenmesidir. Yine sınırlarımız içerisinde yer alan yol ve su sorunlarının giderilerek, turizm alanında yapılması gereken çalışmaların yapılmasıdır" dedi


İl Genel Meclisi Başkanı Şahin, 2020 yılında üst üste yaşanan deprem, çığ faciası ve uçak kazası sonrasında ülkemizde ve ilimizde bu tür afetler yaşanmaması yönünde niyet edilerek bir kurban kesimi gerçekleştirildiğini de kaydetti. - GİRESUN

Ahmet Şahin, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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