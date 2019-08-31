Son Dakika Haberleri: Giresun İl Jandarma Komutanı Murat Yakın Ankara'ya tayin oldu
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Giresun İl Jandarma Komutanı Murat Yakın Ankara'ya tayin oldu

1 saat önce

Giresun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Yakın, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Asayiş Daire Başkanlığı'na atandı.

Giresun İl Jandarma Komutanı Murat Yakın Ankara'ya tayin oldu, System.String[]

Giresun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Yakın, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Asayiş Daire Başkanlığı'na atandı.


2017 yılında Giresun'a atandıktan sonra yürüttüğü operasyonlar sonucu son yıllarda Giresun kırsalını terör örgütü PKK'ya dar eden ve başarılı operasyonlara imza atan Yakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terfi ve atama kararlarını imzalamasının ardından yeni görev yeri Ankara oldu. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı Asayiş Daire Başkanlığı'na atanan Yakın'ın yanı sıra 4 yıldır Giresun'da görev yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Güder'de Yalova iline atandı.


Öte yandan Murat Yakın'dan boşalan İl Jandarma Komutanlığına Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç atandı. - GİRESUN

Murat Yakın, Jandarma, Giresun, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:36 Kaynak: İHA
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