Giresun, imar düzenlemesi ve yol bekliyor - Son Dakika

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) her hafta bir kentin meslek odası başkanıyla gerçekleştirdiği 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' etkinliği sürüyor. Görüntülü platformda yayınlanan programın konuğu olan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtladı. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda şehrin ekonomisine dair bilgiler veren Giresun TSOBaşkanı Çakırmelikoğlu,TÜİK'in üretime göre hesaplanan GSYH sonuçlarına göre Türkiye'nin binde 9, Giresun'un ise yüzde 10,6 büyüdüğünü söyledi. Bu sonuçla 81 il arasında en yüksek oranda büyüyen 2'nci il olduklarını belirten Çakırmelikoğlu, "Tabii ki bu rakamlarda son 5 yılda ihracatta gösterdiğimiz performansın önemli etkisi var. 2020 yılında Giresun'dan 266 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Son 5 yılda Giresun'un ihracatı yüzde 58 arttı. Ancak bu artış ve büyümede fındığın son yıllarda değer bulmasının önemli payı var. Biz şehrimizde üretimi çeşitlendirmek istiyoruz. Ancak en önemli sorunumuz yatırımlar için yer bulabilmek. Turizm alanında yatırım taleplerine cevap verebilmek için imar düzenlemesinin sonuçlarını bekliyoruz. Diğer taraftan şehirdeki sıkışıklığı Güney Çevre Yolu'yla rahatlatmak istiyoruz" dedi.

FINDIĞA DÖVİZLE SABİT FİYAT ÖNERİSİ

Devletin fındığa TMO ile verdiği destek sonucunda ne üreticinin ne sanayicinin bu alanda şikâyeti kaldığını anlatan Çakırmelikoğlu, "Fındık ağırlıklı olarak ihraç ediliyor. Bu yüzden fındığa döviz bazında sabit fiyat verilebilir. Böylece fındıkta fiyat istikrarı sağlanabilir diye düşünüyorum. Şehrimizin ihraç ürünleri arasında fındık ilk sırayı alıyor. İlk 3'te Almanya, İtalya ve Hollanda yer bulurken bu ülkeleri son yıllarda Çin takip etmeye başladı. Çin'i tam olarak keşfettiğimizde tüm ihracatımızın bu ülkeye yetmeyeceğini düşünüyoruz. O nedenle Çin pazarına olan ilgimizi artırıyoruz" diye konuştu.

TURİZM YATIRIMLARI DÜZENLEME BEKLİYOR

Giresun'un fındıkla birlikte silah üretiminde de önemli payı bulunduğunu belirten Çakırmelikoğlu, savunma ve havacılık sektöründeki şirketlerin de drone üretimi dâhil etkinliklerini artırdıklarını kaydetti. İki OSB'nin faaliyette olduğu kentte 3'üncü OSB kurma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Çakırmelikoğlu, gazetecilerin turizme dair sorularını da yanıtladı. Doğu Karadeniz'in tek adası Giresun Adası'nın turizmde daha etkin değerlendirilebileceğini, ancak buranın sit alanı olduğunu anlatan Çakırmelikoğlu, "Tarihi, endemik bitki çeşitliliği ve görsel güzelliğiyle bu adadan daha fazla yararlanmak için yeni düzenlemelere ve yatırımlara ihtiyaç var. Bu yapıldığında Giresun Adası kentimiz için turizmde en önemli değerlerden biri olabilir" ifadelerini kullandı.