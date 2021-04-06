Giresun, imar düzenlemesi ve yol bekliyor - Son Dakika

Giresun, imar düzenlemesi ve yol bekliyor

06.04.2021 09:08
Giresun, imar düzenlemesi ve yol bekliyor, System.String[]

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, kentlerinin Türkiye'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci şehri olduğunu, ancak bunun fındık ihracatındaki yükselişle sağlanabildiğini belirtti.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin (EGD) her hafta bir kentin meslek odası başkanıyla gerçekleştirdiği 'Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor' etkinliği sürüyor. Görüntülü platformda yayınlanan programın konuğu olan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtladı. EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda şehrin ekonomisine dair bilgiler veren Giresun TSOBaşkanı Çakırmelikoğlu,TÜİK'in üretime göre hesaplanan GSYH sonuçlarına göre Türkiye'nin binde 9, Giresun'un ise yüzde 10,6 büyüdüğünü söyledi. Bu sonuçla 81 il arasında en yüksek oranda büyüyen 2'nci il olduklarını belirten Çakırmelikoğlu, "Tabii ki bu rakamlarda son 5 yılda ihracatta gösterdiğimiz performansın önemli etkisi var. 2020 yılında Giresun'dan 266 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Son 5 yılda Giresun'un ihracatı yüzde 58 arttı. Ancak bu artış ve büyümede fındığın son yıllarda değer bulmasının önemli payı var. Biz şehrimizde üretimi çeşitlendirmek istiyoruz. Ancak en önemli sorunumuz yatırımlar için yer bulabilmek. Turizm alanında yatırım taleplerine cevap verebilmek için imar düzenlemesinin sonuçlarını bekliyoruz. Diğer taraftan şehirdeki sıkışıklığı Güney Çevre Yolu'yla rahatlatmak istiyoruz" dedi.

FINDIĞA DÖVİZLE SABİT FİYAT ÖNERİSİ

Devletin fındığa TMO ile verdiği destek sonucunda ne üreticinin ne sanayicinin bu alanda şikâyeti kaldığını anlatan Çakırmelikoğlu, "Fındık ağırlıklı olarak ihraç ediliyor. Bu yüzden fındığa döviz bazında sabit fiyat verilebilir. Böylece fındıkta fiyat istikrarı sağlanabilir diye düşünüyorum. Şehrimizin ihraç ürünleri arasında fındık ilk sırayı alıyor. İlk 3'te Almanya, İtalya ve Hollanda yer bulurken bu ülkeleri son yıllarda Çin takip etmeye başladı. Çin'i tam olarak keşfettiğimizde tüm ihracatımızın bu ülkeye yetmeyeceğini düşünüyoruz. O nedenle Çin pazarına olan ilgimizi artırıyoruz" diye konuştu.

TURİZM YATIRIMLARI DÜZENLEME BEKLİYOR

Giresun'un fındıkla birlikte silah üretiminde de önemli payı bulunduğunu belirten Çakırmelikoğlu, savunma ve havacılık sektöründeki şirketlerin de drone üretimi dâhil etkinliklerini artırdıklarını kaydetti. İki OSB'nin faaliyette olduğu kentte 3'üncü OSB kurma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Çakırmelikoğlu, gazetecilerin turizme dair sorularını da yanıtladı. Doğu Karadeniz'in tek adası Giresun Adası'nın turizmde daha etkin değerlendirilebileceğini, ancak buranın sit alanı olduğunu anlatan Çakırmelikoğlu, "Tarihi, endemik bitki çeşitliliği ve görsel güzelliğiyle bu adadan daha fazla yararlanmak için yeni düzenlemelere ve yatırımlara ihtiyaç var. Bu yapıldığında Giresun Adası kentimiz için turizmde en önemli değerlerden biri olabilir" ifadelerini kullandı.

Giresun, imar düzenlemesi ve yol bekliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Giresun, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Giresun, imar düzenlemesi ve yol bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı 3 kez intihara kalkıştığı nehirde cansız bedeni bulundu 3 kez intihara kalkıştığı nehirde cansız bedeni bulundu Barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı Barışmak için buluşan iki aile silahla çatıştı: 2'si ağır 6 yaralı Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Koronanın çıkış noktası olan Çin'den bir korkutan haber daha: Çiftlikte domuz vebası tespit edildi Koronanın çıkış noktası olan Çin'den bir korkutan haber daha: Çiftlikte domuz vebası tespit edildi         
09:58
Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek         
09:27
Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar         
08:37
Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir         
08:03
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz         
07:54
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı         
23:36
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz         
18:29
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 10:10:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun, imar düzenlemesi ve yol bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei