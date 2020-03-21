Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika
Son Dakika Yerel Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek - Son Dakika

Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

42 dakika önce

Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Giresun Belediyesi İtfaiye personelide alkışlarla destek verdi.

Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

GİRESUN - Tüm dünyada etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Giresun Belediyesi İtfaiye personelide alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da destek verdiği 3 gün boyunca saat 21: 00'da sağlık çalışanlarına alkış kampanyasına Giresun İtfaiyesinden de destek geldi.Sağlık personelini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiklerini belirten İtfaiye ekipleri ateşle yaptıkları 112 yazısının etrafında toplanarak,sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler ve ardından 1 dakika boyunca alkışlarla desteklerini belirttiler.

Giresun İtfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

İtfaiye, Giresun, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:43 Kaynak: İHA

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