Giresun Kalesine ışıklandırma projesi - Son Dakika

Giresun Belediyesince Giresun Kalesine uygulanan aydınlatılma projesi için tören düzenlendi.

Vali Enver Ünlü, törende yaptığı konuşmada, kalenin önemli bir uğrak yeri olduğunu söyledi.

Kalenin aydınlatma projesi ile önemli bir eksikliğin giderildiğine vurgu yapan Ünlü, "Seyir terası ve yürüyüş yollarının yapılmasıyla kalemiz çok daha güzel hale gelecektir. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum." dedi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise şehre yeni sosyal alanlar katma çabası içerisinde olduklarını belirtti.

Proje ile kale surlarının görselliğini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

"Kale aydınlatma projesinde gözettiğimiz genel amaç ise, kalemizin görselliğini ön plana çıkarmak ve dikkat çekiciliğini artırmaktır. Ayrıca seyir terası ve yürüyüş yolları da yapacağız. Kalemize gözümüz gibi bakıyoruz."

Konuşmaların ardından projenin açılışı gerçekleştirildi.