Giresun kalite fındık ve mamulleri coğrafi işaret tesciliyle korunuyor

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, başka ürünlerin Giresun fındığı adı altında satılmasını engellemek için coğrafi işaret belgelerini aldıklarını, bu önemli değeri korumakta kararlı olduklarını söyledi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik olarak 2001 yılında Giresun "tombul", geçen sene de Giresun "sivri" ve "kalınkara" fındık çeşitleri için coğrafi işaret tescil belgesi aldıklarını anımsattı.

Son olarak Giresun fındık ezmesinin coğrafi işaret belgesi alım sürecinin birkaç gün önce tamamlandığını belirten Bayraktar, Giresun tombul çeşidinin, Avrupa ülkelerinde marka değerinin korunması ve artırılması amacıyla Avrupa Birliği Komisyonuna yaptıkları AB coğrafi işaret tescil başvurusunun onayını beklediklerini aktardı.

Bayraktar, Giresun'a mal olmuş değerlerin korunmasına yönelik çaba içerisinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Giresun fındığının tat, aroma, damak tadı açısından dünyada eşi ve benzeri bulunmuyor. Zaten bu sebeple de Türkiye ve dünyada diğer çerezlik ürünler Giresun fındığı adı altında pazarlanıyor. O bir değer katıyor ürünlere.

Başka ürünlerin Giresun fındığı adı altında satılmasını engellemek için coğrafi işaret belgelerini aldık. Biz bu önemli değeri korumakta kararlıyız. Denetimler yapıyoruz. Giresun kalite fındığı satmak isteyen birçok firma, yetki belgesi almak için bize başvuruda bulundu. Oluşturulan denetim kurulu başvurulara FİSKOBİRLİK adına cevap veriyor."

Bayraktar, kurulun piyasada denetimlerde de bulunduğunu, coğrafi işaret logosu bulunmayan ve Giresun kalite fındık adı altında satılan ürünlerin toplanmasını sağladığını sözlerine ekledi.