Son Dakika Haberleri: Giresun kamyonetin markete girme anı kamerada
Son Dakika Güncel Giresun kamyonetin markete girme anı kamerada

Giresun kamyonetin markete girme anı kamerada

43 dakika önce

Kamyonetin markete girme anı kameradaGiresun'da, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, market vitrinine çarptı.

Kamyonetin markete girme anı kamerada

Giresun'da, yokuş inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, market vitrinine çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkiisinde meydana geldi. M.H. yönetimindeki 52 FH 755 plakalı kamyonet, yokuş inerken kontrolden çıktı. Yokuş bitiminde yoldaki refüjü de aşan kamyonet, markete daldı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin çarpmasıyla market vitrinindeki camlarının kırıldığı, iş yerinde kasa çalışanların ve bazı müşterilerin ise kaçıştığı görülüyor.

Giresun kamyonetin markete girme anı kamerada

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:25 Kaynak: DHA
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