Son Dakika Haberleri: Giresun Karadeniz Kırsalında Terör Operasyonları Hız Kesmeden Sürüyor

Giresun Karadeniz Kırsalında Terör Operasyonları Hız Kesmeden Sürüyor

1 saat önce

Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu bu yıl ilk kez kış üslenmesi yapamayan PKK'lı teröristlere yönelik eş zamanlı operasyonlar sürdürülüyor.

Giresun Karadeniz Kırsalında Terör Operasyonları Hız Kesmeden Sürüyor, System.String[]
Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu bu yıl ilk kez kış üslenmesi yapamayan PKK'lı teröristlere yönelik eş zamanlı operasyonlar sürdürülüyor. 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' darbe alan PKK'lı teröristlerin bölgedeki sığınakları da ortaya çıkarıldı. Sığınaklarda ele geçirilen günlük ile deşifre olan PKK'lılardan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın bölgede olabileceği ihtimali üzerine yayla evleri ve dağlar didik didik aranıyor.  

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timleri; Giresun, Ordu, Trabzon ve Tokat'ta eş zamanlı olarak insansız hava araçları (İHA) destekli kış operasyonu yürütüyor. Bölgede son 4 yıldır sürdürülen operasyonlarda, 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' ağır darbe alan PKK'lı teröristler, etkisiz hale getirildi. PKK'lıların bölgedeki sığınakları da ortaya çıkarıldı. Sığınaklarda ele geçirilen, PKK'lı teröristin yazdığı günlük ile etkisiz hale getirilen ve takviye gönderilen teröristlerin kod adları öğrenildi. Günlükler ile deşifre olan PKK'lılardan 'Kawa' kod adlı İran uyruklu terörist ile İçişleri Bakanlığı'nın 'aranan terörist' listesindeki 'gri kategori'de yer alan 'Aras' kod adlı Aras Aslan'ın bölgede olabileceği ihtimali üzerine JÖH timleri, dağları didik didik arıyor.

YAYLA EVLERİNE SIKI TAKİP

Teröristlerin, yayla evlerinden erzak çalmalarının önlenmesi için sonbahardan itibaren bölgede yoğun tedbirler alınmasıyla bu yıl ilk kez kış üslenmesi yapamadıkları da belirtildi. Yayla evleri sürekli kontrol altında tutulurken, karla kaplı ormanlıklarda da arazi arama- tarama faaliyetleri sürdürülüyor. Sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun yok edilmesiyle takviye olarak gönderilen PKK'lı 2 teröristin sonbahar döneminde izini kaybettirdiği, telsizlerinin de sustuğu istihbarat birimlerince belirlendi.

SIĞINAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Halen araması süren teröristlerin izine rastlanılamazken, 2 gün önce Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Kızılali Dağı mevkisinde; içinde silah üstü termal dürbün, pil, örgütsel doküman, akü,  giyecek, yiyecek, ilaç ve sıhhi malzemelerin olduğu sığınak ele geçirildi. Sığınağın, aranan 2 teröristle bağlantısı olduğu da belirlenirken, bölgedeki yoğun operasyonlar nedeniyle teröristlerin uzun zamandır sığınağa ulaşamadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:52 Kaynak: DHA

Giresun, PKK, Karadeniz, Güncel
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