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GİRESUN Karadenizli çırağın sıra dışı bisikleti

1 saat önce

Karadenizli çırağın sıra dışı bisikletiGiresun'un Bulancak ilçesinde, oto tamirci çırağı Hamza Yıldırım (18), ilave yapıp, oturma koltuğu ile pedalını 4 metre yükseğe taşıdığı bisiklet tasarladı.

GİRESUN Karadenizli çırağın sıra dışı bisikleti, System.String[]
Karadenizli çırağın sıra dışı bisikleti
Giresun'un Bulancak ilçesinde, oto tamirci çırağı Hamza Yıldırım (18), ilave yapıp, oturma koltuğu ile pedalını 4 metre yükseğe taşıdığı bisiklet tasarladı. Bina ve direklerden destek alıp, demirlerine tırmanarak, çıktığı bisikletiyle sokaklarda turlayan Yıldırım'ı görenler, şaşırıyor.
Bulancak'ta yaşayan, oto tamirci çırağı Hamza Yıldırım, bisikletine ilave yaparak, oturma koltuğu ile pedallarını 4 metre yükseğe taşıdı. Yıldırım, yol kenarlarındaki bina ve direklerden destek alıp, ek yaptığı demirlere tırmanarak, bisiklete çıkıyor. Görenlerin şaşırdığı bisikletle sokaklarda turlayan Yıldırım'ın denge sorunu ise yaşamadığı görülüyor. Yıldırım'ı bisikletle gören bazı kişiler, fotoğraf çektirmek istiyor.
Hamza Yıldırım, hayalini kurduğu sıra dışı bisikleti tasarladığını belirterek, 'Ne yapsam' diye düşündüm. Aklıma bu ilginç bisikleti tasarlamak geldi. Tüm mekanik aksamını kendim yaptım. Pedal sistemini, zincirini kendim ayarladım. Ortaya böyle bir şey çıktı. Normal bisikletlere binmek beni kesmiyor. Aklıma esti, böyle ilginç bir şey yapmak istedim. Biraz yüksek oldu tabi. Sürmesi kolay değil ama çok keyifli. Bunu herkes süremez. Dengeyi sağlamak zor. Aşağıda 1 milimetre oynasa yukarıda 1 metre oynuyor. İlk başlarda birkaç kez düştüm; ama artık binmek kolay. Yine de çok dikkat etmek gerekiyor dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:06 Kaynak: DHA
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