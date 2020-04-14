Giresun Karadikmen köyündeki karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

Giresun'un Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünde uygulanan karantina 14 gün uzatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin, Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kurulun, Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27, 28. ve 72'nci maddeleri uyarınca Karadikmen köyünün tamamında 28 Mart'da karantina uygulanmasına karar verildiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"9 Nisan'da Karadikmen köyünde ikamet eden bir vatandaşımızda nefes darlığı şikayeti görülmesi üzerine kendisine test uygulanmış ve 11 Nisan itibarıyla test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle Karadikmen köyünde sosyal izolasyon kurallarına tam anlamıyla riayet edilmediği ve hastalığın sönümlenmediği görülmüştür. Bu gerekçelerle uygulanan karantina tedbirinin 13 Nisan itibarıyla 14 gün uzatılmasına toplum sağlığı için karar verilmiştir."