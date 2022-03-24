Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde çöpten enerji üretimi başladı - Son Dakika
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Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde çöpten enerji üretimi başladı

24.03.2022 16:05
Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde çöpten enerji üretimi başladı

Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne yapılan yeni yatırımlarla çöpten elektrik üretimine başlandı.

Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne yapılan yeni yatırımlarla çöpten elektrik üretimine başlandı.

Doğanlar Holding bünyesindeki Biotrend Enerji tarafından işletmesi alınan Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği'ne bağlı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde yapılan yeni yatırımlar ve çalışmalara ilişkin bir restoranda basın toplantısı düzenlendi.

Birliğin Müdürü ve Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nesrin Öztürk, burada yaptığı konuşmada, tesisteki sorunları tespit ederek iş programı çerçevesinde yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Yapılması gereken yatırımların önemli kısmının bittiğini, geri kalan yatırımların ise devam ettiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"En önemlisi arıtmaydı, bunu bitirdik. Yanlış bir ayrıştırma ünitemiz vardı, ayrıştırma ünitemizin makine ve ekipmanları bir kenardan tırlarla gelirken bir kenardan da ekip kurulumunu yapıyor. Ayrıştırma bittiğinde alana gidecek ürün az olacak, hatta gazdan enerji üretiyoruz. Ürettiğimiz enerji miktarını da artıracağız, yani hava boşlukları olmayacak, ürün çürümeyle birlikte meydana gelecektir. Şu anda 1,4 megawatt enerji üretiyoruz, bunu haziran gibi 2 megawattın üzerine çıkarmayı planlıyoruz."

Öztürk, lot alanıyla ilgili sızdırmazlığa yönelik mebran çalışmaları yaptıklarını ifade ederek, yolla ilgili güzergahta da düzenleme yapacaklarını belirtti.

Peyzaj çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Öztürk, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü ile birlikte alanın etrafında fidan çalışması yapacaklarını, tesisin görünürlüğü açısından tabela işlemlerini bitirmek üzere olduklarını kaydetti.

Öztürk, bir ilin kamusal ve sosyolojik bir sorununu çözdüklerini dile getirerek, "Bunun yanında bir de enerji üreterek bir ilçemizin nüfusu oranında enerji sağlıyoruz. Enerji kaynaklarımız azalmakta ve biz yeni enerjiler sağlamak zorundayız, hatta ileride güneş enerjisi de düşünebiliriz." dedi.

Doğanlar Holding Kurumsal İletişim Direktörü ise tesisin işletmesinin yanı sıra sosyal yönden de bazı çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, "Enerjide elde edeceğimiz gelirle bir köy okulunun ihtiyaçlarını karşılaşacağız. Sadece buraya enerji yatırımı olarak bakmıyoruz, buranın gelişimi için ne gerekiyorsa o anlamda da katkı sağlamak için buradayız." diye konuştu.

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Giresun, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde çöpten enerji üretimi başladı - Son Dakika


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