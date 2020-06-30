GİRESUN Kayıp İkranur her yerde aranıyor; JÖH'ler devreye girdi-1 - Son Dakika

Kayıp İkranur her yerde aranıyor; JÖH'ler devreye girdi

GİRESUN'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde, cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları bugün de devam etti. Giresun Jandarma Özel Harekat Taburu üyesi 50 kişilik ekipte arama çalışmalarına katılarak dere yatakları ve fındık bahçelerini taradı. Aramalarda 3 iz takip ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor. İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde, evinin yakınındaki bahçede cumartesi günü 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, saat 18.00 sıralarında otlayan büyükbaşların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince iki çocuk da durumu ailesine haber verdi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarından iz bulamayınca jandarma ekiplerine haber verdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri, arama çalışması başlattı. Ancak önceki gece ve dün yapılan aramalarda küçük kıza dair bir ize ulaşılamadı.

JÖH'LER DEVREDE

Kayıp İkranur Tirsi'yi arama çalışmaları bugün de devam etti. Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve UMKE'den yaklaşık 150 kişilik uzman ekip kız çocuğunun evinin çevresinde ve ormanlık alanda arıyor. 170 hektar alanda tarama yapıldı. Bugünkü aramalar özellikle Büyükada Deresi mevkiinde yoğunlaştırıldı. Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu 50 kişilik ekip te hem dere yatağında hem de çevresindeki fındık bahçelerinde detaylı arama yaptı. Ayrıca drone ile havadan görüntüleme yapılarak küçük çocuktan bir iz arandı. Termal kameralarında kullanıldığı arama ve kurtarma çalışmalarına Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait 'Ovit' isimli, Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne ait 'Çise' isimli Giresun İl Jandarma Komutanlığı'na ait 'Poster' isimli iz takip köpekleri ile yine jandarmaya ait "Sefil' isimli kadavra köpeği de yer aldı. CAMİLERDEN ANONSLA ÇAĞRI YAPILDI

Ekiplerin alandaki araması devam ederken ayrıca Büyükada, Kayadibi, Yeşilhisar, Gültepe köylerinde camilerden anonslar yapılarak vatandaşlardan kendi bahçelerindeki kuytu bölgeleri kontrol etmeleri istendi. Vatandaşlarda arama çalışmalarına destek veriyor. İlçedeki köylerdeki güvenlik kamerası görüntüleri de toplanarak incelemeye alındı. İcilli Köyü Muhtarı Ahmet Çoban da arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek 'Tüm ekipler sahada yoğun olarak çalışıyor ve arıyorlar. Biz de takip ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları burada. Arama köpekleri de yer alıyor. Şuan bir şey bulunamadı ama inşallah İkranur sağ salim bulunur ve ailesine teslim edilirö dedi.