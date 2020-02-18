Giresun Kent Konseyi'nden şehre katkı sağlayacak projelere destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Kent Konseyi'nden şehre katkı sağlayacak projelere destek - Son Dakika

Giresun Kent Konseyi'nden şehre katkı sağlayacak projelere destek

6 saat önce

Giresun Kent Konseyi Başkanı Mürşit Gürel, şehre katkı sağlayacak projelerin destekçisi olacaklarını belirtti.

Giresun Kent Konseyi'nden şehre katkı sağlayacak projelere destek, System.String[]

Giresun Kent Konseyi Başkanı Mürşit Gürel, şehre katkı sağlayacak projelerin destekçisi olacaklarını belirtti.

Gürel, Giresun Gazeteciler Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, Giresun Adası, Zeytinlik semti ve Giresun Kalesi'nin turizme katkı sağlayacak noktalar olduğunu söyledi.

Özellikle Mavigöl, yaylalar ve Meryem Ana Manastırı'nın turizmde ön plana çıktığını dile getiren Gürel, bu destinasyonlara ulaşımın sağlandığı Giresun-Dereli- Şebinkarahisar yolu inşaatının bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Gürel, kentin en önemli tarım ürünü olan fındığa değinerek, şehrin tüm paydaşlarının ortak hareket ederek gelecek için doğru bir fındık politikası belirlenmesi gerektiğini aktardı.

Giresun Çocuk Meclisi'ni oluşturduklarını dile getiren Gürel, "Kadın Meclisi de devamlı olarak toplanıyor. Kadın Meclisi sürekli aktif durumda. Giresun Belediyesi'nce de DOKA destekli 'Üreten Kadın, Güçlü Kadın' projesi imzalandı. Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na bunun için teşekkür ediyoruz." dedi.

Gürel, Bulancak Durağı Projesi'nin bir an önce şehre kazandırılmasını temenni ederek, kent konseyi olarak projenin arkasında olduklarını kaydetti.

Giresun'da yaşayan öğrencilerin dolmuş konusunda sıkıntıları olduğunu belirten Gürel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çift dolmuş kullanmak zorunda kalıyorlar. Tek dolmuş hattı konusunda halk otobüslerinin sayısının artırılmasını arzu ediyoruz. Dolmuşlarda engelli insanların hayatını kolaylaştıracak da bir şey yok. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak fırsatların sağlanmasını istiyoruz."

Şebinkarahisar, Kent Konseyi, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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