Giresun kent trafiğinin rahatlatılması çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun kent trafiğinin rahatlatılması çalışmaları - Son Dakika

Giresun kent trafiğinin rahatlatılması çalışmaları

6 saat önce

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kent trafiğinin rahatlatılması çalışmaları kapsamında Tabaklar geçidindeki iş yeri ve evlerin yıkımına başlandığını bildirdi.

Giresun kent trafiğinin rahatlatılması çalışmaları, System.String[]

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kent trafiğinin rahatlatılması çalışmaları kapsamında Tabaklar geçidindeki iş yeri ve evlerin yıkımına başlandığını bildirdi.

Şenlikoğlu, bu sabah başlanılan yıkım bölgesinde incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Proje kapsamında araç geçiş yolunun 12 metre genişletilerek aynı anda 55 aracın sahil yoluna çıkış yapabileceği düzeye getirileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bismillah dedik ve söz verdiğimiz projelerimize başladık. Projeleri ile örnek gösterilen bir şehir haline gelmek istiyoruz. Bütün gayemiz güzel ve modern bir şehir oluşturmak. Gelecek nesillerimize daha güzel bir şehir bırakmak. Bu şehir hepimizin. Gecemiz gündüzümüz güzel şehrimize hizmetle geçecek. Her yönüyle gelişim ve değişim devam edecek."

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz
Rusya'da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen çocuk öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Süreç namlunun ucunda" diyen Hafter'in ateşkes diye bir derdi yok Üç ay önce Elazığ'ı depreme karşı uyaran Naci Görür'den yeni açıklama: 5 bölge tetikte!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:13:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun kent trafiğinin rahatlatılması çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]