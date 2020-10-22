Giresun kırsalında, PKK'lı teröristlerin kullandığı depolar imha edildi - Son Dakika

Giresun kırsalında, PKK'lı teröristlerin kullandığı depolar imha edildi
22.10.2020 16:48
GİRESUN kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen denetim ve operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait araç, gereç ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 depo imha edildi.
GİRESUN kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen denetim ve operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait araç, gereç ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 depo imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, bölgede sürdürdükleri operasyon ve denetimler kapsamında, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin kesiştiği Güllüce köyü kırsalında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 depo buldu. Terör örgütü üyelerinin 2015- 2018 yıllarında kullandıkları tespit edilen depolardaki aramalarda; yaşam malzemeleri, mermi, haberleşme cihazları, patlayıcı düzenekleri ile mühimmat ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, depoların da imha edildiği belirtildi.
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