Giresun kırsalında, PKK'lı teröristlerin kullandığı depolar imha edildi - Son Dakika

GİRESUN kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen denetim ve operasyonlarda, PKK'lı teröristlere ait araç, gereç ve yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 depo imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, bölgede sürdürdükleri operasyon ve denetimler kapsamında, Güce ve Yağlıdere ilçelerinin kesiştiği Güllüce köyü kırsalında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 depo buldu. Terör örgütü üyelerinin 2015- 2018 yıllarında kullandıkları tespit edilen depolardaki aramalarda; yaşam malzemeleri, mermi, haberleşme cihazları, patlayıcı düzenekleri ile mühimmat ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, depoların da imha edildiği belirtildi.