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Giresun Kültür Merkezi ihalesi bu ay yapılacak - Son Dakika

Giresun Kültür Merkezi ihalesi bu ay yapılacak

11.11.2021 15:32
Giresun Kültür Merkezi ihalesi bu ay yapılacak

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Kültür Merkezi'nin yapım ihalesinin 22 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Kültür Merkezi'nin yapım ihalesinin 22 Kasım'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, uzun süredir hem Bakanlık nezdinde hem de ilgili kuruluşlarla yaptıkları çalışmalar neticesinde, Giresun'a yakışır modern ve fonksiyonel bir kültür merkezi yapılması kararı alındığını anımsattı.

Kültür merkezine ait proje çalışmalarının tamamlandığını aktaran Öztürk, "Yer tahsisi yapılmış ve kültür merkezimizin inşa edileceği Atatürk Anadolu Lisesi'nin yanındaki pansiyonunun yıkımı tamamlanmıştı. Şimdi ise 22 Kasım tarihinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle Giresun Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapım ihalesi gerçekleştirilecek ve daha sonra hızlıca inşaat aşamasına geçilecektir." ifadelerini kullandı.

Öztürk, kültür merkezine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Böylelikle 9 bin 839 metrekarelik inşaat alanına sahip kültür merkezimiz, çok amaçlı sahne ve konferans salonu, toplantı salonu, fuaye, sanatçı hazırlık odaları, 220 metrekarelik sergi salonu, otoparkı, kütüphaneleri, idari ofisleri, atölyeleri, internet odaları, bireysel çalışma odaları, grup çalışma odalarını bünyesinde barındıran, büyük, modern ve fonksiyonel bir kültür merkezi olarak Giresunlu hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Giresunlu hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Giresun Kültür Merkezi ihalesi bu ay yapılacak
Giresun Kültür Merkezi ihalesi bu ay yapılacak
Giresun Kültür Merkezi ihalesi bu ay yapılacak

Sabri Öztürk, Milletvekili, Giresun, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Kültür Merkezi ihalesi bu ay yapılacak - Son Dakika


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