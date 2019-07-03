Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu
29 dakika önce
Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Giresun Limanı
içindeki bir binada bugün saat 13.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye aracı ve polis ekibi sevk edilirken, liman içindeki bir binadan dumanların çıktığı gözlendi. Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, incelemeler sürüyor. - GİRESUN
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