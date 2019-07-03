Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu
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Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden olduGİRESUN - Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:28 Kaynak: İHA
Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu
GİRESUN - Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Giresun Limanı içindeki bir binada bugün saat 13.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye aracı ve polis ekibi sevk edilirken, liman içindeki bir binadan dumanların çıktığı gözlendi. Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, incelemeler sürüyor.
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