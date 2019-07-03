Son Dakika Haberleri: Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu
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Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu

12 dakika önce

Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden olduGİRESUN - Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.

Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu
GİRESUN - Giresun'da bugün öğle saatlerinde liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Giresun Limanı içindeki bir binada bugün saat 13.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye aracı ve polis ekibi sevk edilirken, liman içindeki bir binadan dumanların çıktığı gözlendi. Olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, incelemeler sürüyor.
Giresun Liman sahasında yaşanan patlama paniğe neden oldu
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:28 Kaynak: İHA
Giresun, 3. Sayfa
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