Giresun limanı gemi ağırlamada rekor kırdı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Giresun limanı gemi ağırlamada rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi

Giresun limanı gemi ağırlamada rekor kırdı

6 saat önce

Giresun Limanı yetkilileri basın mensupları ile bir araya gelerek 1 yıllık değerlendirme toplantısı düzenledi.

Giresun limanı gemi ağırlamada rekor kırdı, System.String[]

Giresun Limanı yetkilileri basın mensupları ile bir araya gelerek 1 yıllık değerlendirme toplantısı düzenledi.


Toplantıda sunum yaparak liman çalışmaları hakkında bilgiler veren İşletme Müdürü Mehmet Nuh Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mehmet Nuh Gül, "Basın ile bir araya gelmekten çok memnun olduk ve yaptığımız sunumda özellikle bir yıl içerisinde neler yaptık? Ne tür yatırımlar yaptık? Onları anlatmaya çalıştı. Yıl içerisinde kafalarda oluşan sorulara da cevap vermeye çalıştık toplantıda ve çok güzel bir ortam oldu" dedi.


İstihdama önem verdiklerini kaydeden Gül, çalışanlarını yüzde 80'ini Giresunlular'ın oluşturduğunu söyledi. Gül, "Yerelde istihdamı sağlamak bizim için önemli ve biz bunun gayretini veriyoruz. Burada istihdamın artışı tamamen yerel kaynaklar ile olacak. Çok ekstrem durumlar olmadıkça personelimizin hepsi Giresunlu olacak" ifadelerini kullandı.


Giresun Limanı'ndaki işlem hacmi 2018 yılına göre rekor kırdığını ifade eden Gül, "Neredeyse önceki yılların toplamında fazla bir işlem hacmine sahip olduk. Gemi sayısında 5 kat, yük hareketinde 10 kat artış sağladık. Amerika, Avrupa, Rusya ve diğer Karadeniz ülkelerine öncelikli tahıl, buğday ve maden ağırlıklı ürünlerde çalışma sağladık" şeklinde konuştu.


2020 yılında da yatırımlarına devam edeceklerini kaydeden Mehmet Nuh Gül, şöyle devam etti:


"Yatırım anlamında son verilere göre 120 milyon liranın üzerine çıktığımızı gösteriyor ve bu burada durmayacak elbette ki, biz orta vadede 200 milyon liranın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Tabi bunlar zaman içinde yatırımın önünü açılması ile ilgili süreci kapsıyor ama her halükarda 2020 yılında 50 milyon liralık yatırım yapmayı planlıyoruz." - GİRESUN

Giresun Limanı, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:21 Kaynak: İHA
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