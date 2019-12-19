Giresun Limanı'na demirleyen gemi sayısında rekor artış

Giresun Liman İşletmeleri Müdürü Mehmet Nuh Gül, 2019 yılında 100'e yakın olan gemi ağırlama sayısı ile işlem hacminin bir önceki yıla göre on katına ulaşarak rekor kırdığını belirtti.

Gül, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Tiryaki Holding bünyesindeki Giresun Limanı'nın 7 yıllık bir kullanım hakkı kaldığını söyledi.

Giresun Limanı'nın Karadeniz Bölgesi ve Türkiye için çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Gül, "Şu ana kadar limana 120 milyon lirayı aşkın bir yatırım yapıldı. 2020'de ilave 50 milyon liralık ek yatırım kararı aldık. 2019 yılında 100'e yakın olan gemi ağırlama sayımız ile işlem hacmimiz bir önceki yıla göre on katına ulaşarak rekor kırdı. 2020 yılında işlem hacmimizin 2019 yılına göre yüzde 100'e yakın artmasını hedefliyoruz." dedi.

Gül, limanın Giresun ekonomisine ciddi katkılar yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hem şehrin esnafı, hem şehrin otelcileri ve elbette ki Giresun Nakliyeciler Kooperatifi ve diğer meslek örgütleri limanla birlikte iş hacimlerini ciddi şekilde artırdılar. Şu anda limandaki doğrudan istihdam 150-200'e ulaşmış durumda. Bu rakamın 2020 yılında işlem hacmine bağlı olarak artmasını planlıyoruz. Oluşturduğumuz istihdam ekosistemine baktığımızda da neredeyse 2-3 bin kişinin evine ekmek götürdüğü bir kapı haline geldiğimizi söyleyebiliriz."

Liman inşaatının tüm aşamalarında ve yeni yapılan yatırımlarda Giresun halkının estetik kaygılarının tamamını dikkate alarak hareket ettiklerine dikkati çeken Gül, "Depolama sistemi için yatay yapılar kullanırken, en tepe noktası 12 metreyi geçmeyecek şekilde bir inşaat çalışması yaptık. Limanda yaptığımız inşaatların yüksekliği, uzun yıllar önce yapılmış gümrük binasının tepe noktasının yarısı kadar." ifadesini kullandı.