Giresun Limanı'ndaki depoda patlama
1 saat önce
Giresun Limanı'nda bir depoda kaldırıcı makinedeki patlama sonucu çıkan yangında bir işçi yaralandı.
Giresun Limanı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:22 Kaynak: AA
'nda bir depoda kaldırıcı makinedeki patlama sonucu çıkan yangında bir işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, özel bir işletmeye ait olan limandaki depoda kaldırıcı makine olan elevatordaki patlama nedeniyle plastik toz filtrelerinde yangın çıktı.
Patlamanın etkisiyle depodaki işçilerden 27 yaşındaki Ahmet Demir
, hafif yaralandı.
Yangın, Giresun Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
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