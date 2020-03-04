Giresun Limanı'ndan Şubat ayında 201 milyon liralık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Giresun Limanı'ndan Şubat ayında 201 milyon liralık ihracat gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi

Giresun Limanı'ndan Şubat ayında 201 milyon liralık ihracat gerçekleştirildi

6 saat önce

Giresun Limanı'ndan 2020 yılı Şubat ayında 201 milyon liralık ihracat gerçekleştirildi.

Giresun Limanı'ndan Şubat ayında 201 milyon liralık ihracat gerçekleştirildi, System.String[]

Giresun Limanı'ndan 2020 yılı Şubat ayında 201 milyon liralık ihracat gerçekleştirildi.


Giresun Limanı'ndaki Gümrük Müdürlüğü'nün ihracat rakamları her geçen gün artıyor. 2020 yılının Ocak ayında yaklaşık 165 milyon liralık ihracat gerçekleştirilirken bu rakam Şubat ayında 201 milyon liraya ulaştı.


Şubat ayı içerisinde yaklaşık 38 bin tonluk, Fındık mamulleri, kuruyemiş, tekstil ürünleri, kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazların yanı sıra, organik kırık mısır, buğday ve akaryakıt ihracatı karşılığında 201 milyon 333 bin 726 liralık gelir elde edildi. 43 milyon 506 bin 522 lira tutarında ise yaklaşık 30 bin tonluk malzeme ithalatı gerçekleştirilirken, alınan vergi miktarı ise 157 bin 580 lira oldu. - GİRESUN

Giresun Limanı, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:31 Kaynak: İHA
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