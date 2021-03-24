Giresun Limanı taşıyıcı kooperatifinin yüzünü güldürdü

Giresun Limanından 2020 yılı içerisinde 110 bin ton, 2021 yılının ilk 3 ayında ise 38 bin 500 ton yük taşıması yapıldı.

Giresunport liman işletmesinin kamyoncu ve tırcılara önemli bir istihdam imkanı sağladığını belirten SS61 No'lu Giresun Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir, 2021 yılında 4 bin 74, 2021 yılının ilk üç ayında ise 351 araç yük taşıma hizmeti verildiğini söyledi.

SS61 No'lu Giresun Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir yaptığı açıklamada, "Liman içerisinde gemi tahliyesi ve yüklemesi, bunun yanı sıra Türkiye'nin hemen hemen tüm illerine Giresun ve diğer illerden gelen tırcılar ile nakliye hizmeti vermekteyiz. Liman içerisinde 2020 yılında 685 bin ton 25 bin 370 araç hububat ve bakliyat taşıması, 29 bin ton 10 bin 74 araç demir cevheri taşıması, 36 bin ton bin 351 araç çakıl ve 43 bin ton bin 592 araç kömür taşıması yaptık. 2020 yılında şehirler arası yapılan yük taşıması 110 bin ton 4074 araç 2021 yılında ise 38 bin 500 ton bin 426 araç resmi rakam olarak görülmektedir. Yıllık olarak düşündüğümüzde sürekli artan bir iş hacminin olduğunu görüyoruz. Bu iç hacminin sadece biz şoför esnaflarına kazanç sağladığı düşünülmemelidir. Diğer illerden gelen araçların konaklaması, yemek ihtiyaçları, market alışverişleri, sanayi gibi işleri olsun ilimizdeki tüm esnaflara kazanç sağlamaktadır. Yıllardır şehrimizde böyle ekonomik kazanç sağlayan bir işletme yoktu. Seka kağıt fabrikasının kapanması, limanın atıl halde kalması bizi hep komşu illere mahkum bıraktı şimdi ise komşu illerle rekabet halindeyiz. Tiryaki Grup'un sadece Giresun taşımalarını değil Samsun çıkışlı yüklerinin taşımalarını da Giresun Kooperatifi olarak biz yapıyoruz" dedi.

Liman faaliyetleri artarak devam ediyor

Her geçen yıl Giresun limanında faaliyetlerin artarak devam ettiğini de belirten Bekdemir, "Giresun Limanı yıllarca atıl haldeydi, günümüze bakıldığında limanın faaliyetlerinin arttığını denizin üstünde bekleyen gemilerden görmekteyiz, bunun sonucu olarak limandaki depolara ihtiyacın önemi ortaya çıkmaktadır. Kamuoyunda oluşan Giresunport liman işletmesinin çalışmaması ve depoların yıkılmasına yönelik oluşan hiçbir hareketi Giresun halkı ve kooperatifi olarak onaylamıyoruz. Birçoğumuz limanın çalışmasına güvenip banka kredileri ile tır aldık, bu hususta yatırımlar yaptık. SS61 No'lu Giresun Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 33 tırı, Bulancak Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil den 150'den fazla tırcılar ve aileleri olarak devlet büyüklerimizden Giresun ekonomisine büyük katkısı olan Giresunport Liman İşletmesi'nin çalışmasını ve depoların yıkılmamasını ayrıyeten iş hacminin daha da büyümesi için Aksudaki çöp alanının serbest bölge yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - GİRESUN