Son Dakika Haberleri: Giresun limanında korkutan patlama
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Giresun limanında korkutan patlama

1 saat önce

Giresun limanında korkutan patlamaGiresun'da liman sahasındaki depoda kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Giresun limanında korkutan patlama
Giresun'da liman sahasındaki depoda kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından depoda çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Giresun Limanı'nda saat 14.00 sıralarında kazan dairesinin yer aldığı depoda büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi. İhbar üzerine liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını söndürdü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, kazan dairesinde maddi hasar oluştu.
Çevrede korkuya neden olan patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Giresun limanında korkutan patlama
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:10 Kaynak: DHA
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