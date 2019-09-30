Giresun merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı operasyonu

Giresun merkezli üç ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Giresun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah imalatı ve kaçakçılığına yönelik soruşturma kapsamında Giresun, Ordu ve Trabzon'da belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde bulunan 13 kişi gözaltına alındı, silah imalatı ve tamirinin yapıldığı 4 atölye tespit edildi.

Zanlıların ev, iş yeri ve atölyelerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile silah yapımı ve tamirinde kullanılan çok sayıda alet ile malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesine götürülen şüphelilerden biri savcılıkça serbest bırakıldı, 12'si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.