Giresun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Giresun merkezli 3 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerini cumhuriyet savcısı veya polis olarak tanıttıkları kişileri, isimlerinin FETÖ/PDY terör örgütüyle ilişkili olduğu iddiasıyla dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Giresun, Aksaray ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.