Son Dakika Haberleri: Giresun Milli Eğitim Müdürü Tosunoğlu, Aktaş'ı ziyaret etti
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Giresun Milli Eğitim Müdürü Tosunoğlu, Aktaş'ı ziyaret etti

6 saat önce

Giresun Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

Giresun Milli Eğitim Müdürü Tosunoğlu, Aktaş'ı ziyaret etti, System.String[]

Giresun Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı ziyaret etti.

Tosunoğlu, yeni hizmete giren Emniyet Müdürlüğü binasındaki makamında Aktaş'ı ziyaret ederek bir süre sohbet gerçekleştirdi.

Aktaş, ziyaretinden dolayı Tosunoğlu'na teşekkür etti. Tosunoğlu ise yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:18 Kaynak: AA
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