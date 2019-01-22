Giresun Müftülüğünden "Derdiniz Derdimiz Olsun" Projesi

Giresun
Müftüsü Muhittin Oral, din görevlilerinin "Derdiniz Derdimiz Olsun" projesi ile görev yaptıkları mahallelerde 7'den 70'e herkese ulaşacaklarını bildirdi.
Oral, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun merkezde bulunan her mahallede din hizmetlerinin daha verimli hale gelmesi, vatandaşların dini bilgiye sahih kaynaklardan ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.
"Derdiniz Derdimiz Olsun" projesiyle din görevlilerinin görev yaptıkları mahallelerde 7'den 70'e herkese ulaşacağını aktaran Oral, şöyle devam etti:
"Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin yanı sıra taziye ve nikah meclislerinde vatandaşlarımızın yanında olacağız. Esnaf ziyaretleri gerçekleştirip gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için programlar düzenleyip sosyal ve sportif faaliyetlere de ağırlık vereceğiz. Paydaş kurumlar işbirliğiyle topluma din hizmetinin en iyi şekilde ulaştırılması için din görevlilerimizle azami gayret göstereceğiz."
Gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip şekilde yetişmelerine katkı sunmak ve gençlik çalışmalarına ivme kazandırmak için çalışacaklarını kaydeden Oral, "Her hocamız yıl içerisinde 10 gençle ilgilenecek. Sohbet, söyleşi, kitap günleri, yemekli toplantı, gezi programları, yarışmalar gibi dini, sportif, sanatsal, sosyal etkinlikler düzenleyecektir." ifadesini kullandı.
Oral, aile ve evlilik okulu programlarıyla evlenecek çiftlere nikah öncesi bilgilendirme yapılacağını belirterek, yine görevliler tarafından cenaze evlerine ilk 3 gün taziye ziyaretleri gerçekleştirileceğini kaydetti.