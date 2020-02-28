Giresun Müzesini 20 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun Müzesini 20 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

Giresun Müzesini 20 bin kişi ziyaret etti

6 saat önce

Giresun müzesi 2019 yılında yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Giresun Müzesini 20 bin kişi ziyaret etti, System.String[]

Giresun müzesi 2019 yılında yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.


Arkeolojik ve etnografik eserlerin yanı sıra Eski Tunç Çağı, Hitit, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait antik eserler, taş kabartmalar, eski tarihlerde kullanılan silah, giysi ve para örneklerinin bulunduğu Giresun Müzesini 2019 yılında yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Haftanın her günü açık olan ve girişlerin ücretsiz olduğu müze Ortodoks Kilisesi'nden tarihi müzeye çevrilmişti. Rumlar tarafından 18. yüzyılın ortalarından yapılan tarihi yapı, yaklaşık 250 yıl boyunca Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi olarak bölgeye hizmet verdi. 1924 yılında yapılan mübadelenin ardından boşaltılan kilise 1948 yılına kendi haline terk edildi. Bu süreç içerisinde ciddi bir tahribata uğrayan kilise 1948-1967 yılları arasında yapılan kısmi onarımların ardından yaklaşık 20 yıl cezaevi olarak kullanıldı. 1967 yılında tekrar boşaltılan ve yeniden kendi haline terk edilen bu tarihi yapıya Kültür ve Turizm Bakanlığı 1982 yılında sahip çıktı ve bundan sonra 6 yıl süren restorasyon çalışmaları başladı.


1988 yılında çalışmaların bitmesinin ardından hizmete açılan müze 22 senedir faaliyetine devam ediyor. Kilisenin olduğu bina müze olarak, avlusunda bulunan ve papaz evi olarak yapılan kısım ise zaman içerisinde tekrar onarılarak müze müdüriyeti olarak kullanılıyor. Papaz evinin hemen sol tarafında bulunan merdiven ise mahzen kısmına ulaşıyor. Ön duvarda ise sonradan kapatılan bir geçit bulunduğu ve bu geçidinde kilisenin iç kısmına ulaştığı belirtiliyor. - GİRESUN

Helenistik, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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