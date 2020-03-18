Giresun, Ordu ve Artvin'de kar yağışı - Son Dakika

Giresun, Ordu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili oluyor.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkezde 2, Bulancak'ta 5, Dereli'de 19 ve Espiye'de 2 olmak üzere 28 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Ordu

Ordu'da kar yağışı dolayısıyla 11 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, bazı ilçelerde kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kentte Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarına ait 374 iş makinesiyle karla mücadele sürdürülüyor.

Yüksek kesimdeki 11 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, Gürgentepe ve Perşembe ilçelerinde birer mahallede meydana gelen arıza nedeniyle haberleşme sağlanamıyor.

Artvin

Artvin'de de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Alınan bilgiye göre, il genelinde 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdaresine bağlı ekipler, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası'nda kar kalınlığı 20, Atabarı Kayak Merkezinde ise 40 santimetreyi aştı.