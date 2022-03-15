Giresun, Ordu ve Sivas'ta 200 hektar ormansız alan ağaçlandırıldı - Son Dakika
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Giresun, Ordu ve Sivas'ta 200 hektar ormansız alan ağaçlandırıldı

15.03.2022 15:38
Giresun, Ordu ve Sivas'ta 200 hektar ormansız alan ağaçlandırıldı

Giresun, Ordu ve Sivas'ta geçen yıl 200 hektar ormansız alan ağaçlandırılarak yeşil vatan topraklarına katıldı.

Giresun, Ordu ve Sivas'ta geçen yıl 200 hektar ormansız alan ağaçlandırılarak yeşil vatan topraklarına katıldı.

Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Güneş, bölge müdürlüğü misafirhanesinde 21-27 Mart Orman Haftası öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ormanların ürettikleri sosyal, kültürel, ekolojik ve ekonomik değerler açısından ülkelerin ve insanlığın geleceğinin bir parçası olduğunu ifade eden Güneş, "Bu kadar öneme sahip, üstelik kendi kendini yenileyebilen ormanlarımızı korumak, geliştirmek, genişletme ve sürdürülebilir orman yönetimini benimseyerek kullanma dengesi içerisinde, ülkemiz ve milletimizin yararına fayda üretmek biz ormancıların varlık sebebidir." dedi.

Güneş, 2021 yılında yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"650 hektar doğal, 1490 hektar yapay tensil olmak üzere toplam 2 bin 140 hektar gençleştirme yapılarak ormanların devamlılığı sağlanmıştır. Yöremizde doğal yetişen ancak idare müddetini dolduran 1325 hektar kızılağaç ormanında yaşlı ve hastalıklı bireyler sahadan uzaklaştırılarak yerine gençlik getirilerek saha gençleştirilmiştir. 10 bin hektar genç meşcereye bakım yapılmıştır. 200 hektar ormansız alan ağaçlandırılarak yeşil vatan topraklarına katılmıştır."

Orman fidanlıklarında 3 milyon 500 bin fidan yetiştirildiği bilgisini veren Güneş, bu yıl da 875 hektar sahada gençleştirme yapılarak toplam 2 milyon 600 bin ibreli ve yapraklı türlerden fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Güneş, 27 bal ormanı ile bölgede orman köylüsüne katkı sağlandığını dile getirerek, 305 kilometre yeni orman yolu yapımı ve birçok orman yollarının bakım, onarım, üst ve sanat yapılarının tamamlandığını belirtti.

Orman köylüsüne üretim ve bakım çalışmalarından 124 milyon lira ödeme yapılarak katkı sağlandığını bildiren Güneş, 311 orman köylüsüne 2,4 milyonu hibe olmak üzere 12 milyon lira Orköy kredisi verildiğini kaydetti.

Güneş, Giresun'un Kulakkaya Yaylası, Ordu'nun Ünye ve Akkuş ilçelerinde ekoturizm projesi yürütüldüğünü kaydederek, 53 mesire yerinin de halkın piknik, dinlenme ve eğlenme ihtiyaçlarını gidermede yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Ahmet Güneş, 21-27 Mart Orman Haftası'nda çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu yıl Bölge Müdürlüğümüz tüm birimlerimizde 25 lokasyonda 23 hektar sahada 12 bin 500 fidan dikimi, okullarda tiyatro gösterimi, Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan Orman ve Vatan Çanakkale Ruhu filminin halka ücretsiz olarak sinemalarda gösterimi, kan bağışı yapanlara fidan hediye edilmesi, bakımevi ziyareti, off-road kulüpleri ile doğa gezisi düzenlenmesi, kızak kayma yarışması, Yeşil Aşk Futbol, Kozalak Masa Tenisi, Geleceğe Nefes Ol satranç turnuvaları, resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları, orman ve hayat konulu fotoğraf yarışmaları, orman şehitleri için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulması, alışveriş merkezlerinde fidan dağıtımı gibi birçok etkinlik düzenlenmektedir."

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Giresun, Güneş, Sivas, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun, Ordu ve Sivas'ta 200 hektar ormansız alan ağaçlandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun, Ordu ve Sivas'ta 200 hektar ormansız alan ağaçlandırıldı - Son Dakika
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