Giresun OSB'de 2023 istihdam hedefi 5 bin kişi

Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde en az 5 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) henüz 8 işletmenin faaliyette olduğu, 11 firmanın ise inşaat çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Yapılan açıklamada en fazla istihdamı tekstil firması sağlarken, bunu gıda sektörünün takip ettiği bilgisi verildi.



Giresun İl Genel Meclisi Strateji ve Planlama Komisyonu Başkanı Fatih Cansız ve Başkan Yardımcısı İbrahim Erhan 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Bahadır Yılmaz'ı ziyaret ederek bilgi aldı.



Alınan bilgi sonrasında açıklamada bulunan Giresun İl Genel Meclisi Strateji ve Planlama Komisyonu üyeleri "Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 33 firmaya 39 parsel yatırım için tahsis edilmiştir. Şuan itibarıyla 8 firma faal durumdayken 11 firmanın ise inşaat çalışmaları devam etmektedir. Faaliyette bulunan firmalar içerisinde tekstil alanında 734, gıda sektöründe 321 ve 44 de diğer alanlarda olmak üzere bin 99 kişi istihdam edilmektedir. OSB'de 2020 ortalarına kadar bin 500, 2020 sonuna kadar ise 2 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. İnşaat halindeki fabrikaların faaliyete geçmesiyle birlikte 2023 yılında 5 bin olarak ön görülmektedir" bilgisini paylaştılar. - GİRESUN