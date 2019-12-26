Giresun pidesi ve çayına coğrafi işaret alınması hedefleniyor

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun pidesi için coğrafi işaret tescili müracaatının Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapıldığını ve sürecin beklendiğini belirterek, "Giresun Çayı için de coğrafi işaret tescili hazırlıkları devam etmektedir." dedi.

Çakırmelikoğlu, odada düzenlediği basın toplantısında, yöresel ürünlerin marka tescili ve coğrafi işaret ile kayıt altına alınması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Hedefleri arasında Giresun pidesi ile çayının da bulunduğunu ifade eden Çakırmelikoğlu, "GTSO olarak Giresun Pidesi için coğrafi işaret tescili müracaatı Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılmıştır. Süreç beklenmektedir. Giresun çayı için de coğrafi işaret tescili hazırlıkları devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Çakırmelikoğlu, oda olarak 2019 yılında 785 kişiye Mesleki Yeterlilik Belgesi verildiğini belirterek, bu yıl içerisinde Giresun'da 189 işletme kurulurken 81'inin ise kapandığını aktardı.

Giresun turizminin gelişimine büyük önem verdiklerini ve tanıtım çalışmaları kapsamında fuarlar ve tanıtım günlerine yoğun katılım gösterdiklerini vurgulayan Çakırmelikoğlu, GTSO olarak güney çevre yolu projesinin yatırıma dönüşmesi için ilgili kurumlar ve bakanlıklar nezdinde girişimlerini sürdürdüklerine de söyledi.

Çakırmelikoğlu, Giresun- Dereli kara yolunun bitirilmesi, Eğribel tüneli yatırımının 2020 yılı sonunda faaliyete geçmesi, Dereli- Şebinkarahisar kara yolu standardının iyileştirilmesi projesinin yatırım programına alınması için ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapıldığını ifade ederek, Samsun-Sarp ve Gümüşhane- Tirebolu demir yolu projelerinin de hayata geçmesi için GTSO olarak lobi faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.