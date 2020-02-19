Giresun refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada - Son Dakika

Giresun refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada

6 saat önce

GİRESUN Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada.

GİRESUN Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada

Giresun refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:16 Kaynak: DHA
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