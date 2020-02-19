Giresun refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada - Son Dakika

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Giresun refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada
6 saat önce
GİRESUN Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 05:16 Kaynak: DHA
GİRESUN Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada
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