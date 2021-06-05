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Giresun, Rize ve Trabzon'da deniz, yayla ve sahildeki çöpler toplandı - Son Dakika

Giresun, Rize ve Trabzon'da deniz, yayla ve sahildeki çöpler toplandı

05.06.2021 17:21
Giresun, Rize ve Trabzon'da deniz, yayla ve sahildeki çöpler toplandı, System.String[]

Giresun, Rize ve Trabzon'da, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla deniz, yayla ve sahil kesiminde temizlik yapıldı.

Giresun, Rize ve Trabzon'da, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla deniz, yayla ve sahil kesiminde temizlik yapıldı.

Giresun'daki Botanik Park'ın da bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte Vali Enver Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ve belediye personeli deniz kenarında çöp topladı.

Dalgıç ekipleri de deniz altından atıkları toplayarak karaya çıkardı.

Buradaki etkinliğin ardından Dereli ilçesindeki 1800 rakımlı Kümbet Yaylası'nın Aymaç mevkisinde izcilerin ve çeşitli kurumların katılımıyla çöp toplama ile temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Vali Ünlü, burada yaptığı konuşmada, gelecek nesillere güzel bir dünya bırakılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde bugün çevreyle ilgili etkinlikler yapıldığını ifade eden Ünlü, "Bizim ülkemizde Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın düzenlediği çok anlamlı etkinlikler var. Biz de bu etkinlikler kapsamında önce sabahleyin deniz temizliği yaptık. Bu sembolikti ama devamında da yapmak zorunda olunduğunu çıkan atıklardan görmüş olduk." dedi.

Ünlü, çevre konusunda daha çok duyarlı olunması gerektiğine dikkati çekerek, "Kaynaklarımızı tüketmemeli ve geri dönüşüm konusunda hassasiyet göstermeliyiz. İsraftan kaçınmalı, doğayı ve ekosistemi canlandırmak için sürdürülebilir projeleri desteklemeli ve geliştirmeliyiz. Unutmayalım ki bir tek dünyamız var ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Giresun'un ilçelerinde de belediye ve kaymakamlıklar işbirliğinde çöp toplama etkinlikleri gerçekleştirildi.

Rize'de sosyal medyadan örgütlenen grup, çevre temizliği yaptı

Rize'de öğretmen Ayşe Kalyon Güntürk ile Aytekin Kalender, sosyal medya hesaplarından, Dünya Çevre Günü dolayısıyla İslampaşa Mahallesi'ndeki piknik alanında temizlik yapacaklarını duyurdu.

Güntürk ve Kalender'in yanı sıra Vali Vekili Sedat Sezik ve bazı vatandaşların da katıldığı etkinliğe, Rize Belediyesi de 15 temizlik işçisi göndererek destek verdi.

Grup, yaklaşık bir saatte 300 poşet çöp topladı.

Sezik, duyarlı vatandaşlar tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan etkinliğin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Temiz bir çevrede, temiz bir toplumda yaşamanın herkesin hakkı olduğunu dile getiren Sezik, "Günümüzde pandemi sürecinde çevrenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bizden sonraki nesillerin de temiz çevrede yaşamak hakkı. Pandemi sürecindeki temizlik noktasındaki davranışlarımızın alışkanlık haline dönüşmesi gerekiyor." dedi.

Güntürk ise herkesin çevre temizliğine katkı sağlayabileceğini belirterek, "Yaşadığımız yerleri kendimizin temizleyebileceği mesajı vermek istedik. İnşallah bundan sonra atmazlar. Halktan duyarlı insanlar geldi. İnşallah mesaj yerine ulaşır." diye konuştu.

Trabzon'da denizden 7 ton çöp çıkarıldı

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi ve Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte denizden 7 ton çöp çıkartıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında dalgıçlar, Ortahisar ilçesinde Beşirli, Faroz ve Yüzüncü Yıl mevkisinde dalış yaptı.

Dalgıçlar tarafından deniz tabanından araç lastiği, balık ağı, plastik sandalye, şişe, masa ve metal parçaları gibi çeşitli malzemeler çıkarıldı.

Belediye temizlik personeli, çöplerin denizden çıkarılması sırasında dalgıçlara yardımcı oldu. Denizden ve sahilden toplanan yaklaşık 7 ton atık, kamyonlarla çöp aktarma istasyonuna taşındı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, etkinlikte yaptığı açıklamada, Karadeniz'de kirlilik miktarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, Marmara Denizi'nde kirlilikten kaynaklanan deniz salyası sorununun Karadeniz'de de yaşanmaması için herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.

Karadeniz'deki aşırı kirliliğin balık çeşit ve miktarını son derece azalttığına dikkati çeken Genç, "Kendi evimizi nasıl temiz tutuyorsak aynı şekilde denizlerimizi ve çevremizi de temiz tutmalıyız. Kirli ortamda kimse yaşamak istemez. Hiçbir canlı kirli ve zehirli ortamda yaşayamaz, yaşamak istemez. Denizlerdeki aşırı kirlilik deniz canlılarının ve balıkların yanı sıra bizim de hayatımızı olumsuz etkiliyor." ifadesini kullandı.

Giresun, Rize ve Trabzon'da deniz, yayla ve sahildeki çöpler toplandı
Giresun, Rize ve Trabzon'da deniz, yayla ve sahildeki çöpler toplandı
Giresun, Rize ve Trabzon'da deniz, yayla ve sahildeki çöpler toplandı
Giresun, Rize ve Trabzon'da deniz, yayla ve sahildeki çöpler toplandı
Giresun, Rize ve Trabzon'da deniz, yayla ve sahildeki çöpler toplandı

Dünya Çevre Günü, Giresun, Trabzon, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun, Rize ve Trabzon'da deniz, yayla ve sahildeki çöpler toplandı - Son Dakika


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