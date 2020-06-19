GİRESUN Sağanak etkili oldu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
Sağanak etkili oldu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandıGİRESUN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu biriken yağmur suları nedeniyle Liman Mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı.
Sağanak etkili oldu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı
GİRESUN'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu biriken yağmur suları nedeniyle Liman Mevkiinde çift yönlü ulaşıma kapandı. Kentte cadde ve sokaklarda göle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:40 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › GİRESUN Sağanak etkili oldu, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı İngiliz model Myleene Klass, saç düzleştiricisini elinden düşürünce göğsünü yaktı