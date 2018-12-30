Son Dakika Haberleri: Giresun Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı

Giresun Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı

33 dakika önce

Giresun şehidini son yolculuğuna uğurladıGİRESUN - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun şehidini son yolculuğuna uğurladı

GİRESUN - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:06 Kaynak: İHA

Şemdinli, Hakkari, Giresun, Genel
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