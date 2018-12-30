Son Dakika Haberleri: Giresun Şehidini Uğurladı

Giresun Şehidini Uğurladı

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Giresun Şehidini Uğurladı, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Şehit Dinç'in (26) naaşı gece askeri uçakla Giresun'a getirilerek Dereli Devlet Hastanesi morguna konuldu. Tören öncesi Dinç' in cenazesi hastaneden alınarak askeri manga ile Dereli Belediyesi önündeki tören alanına getirildi.

Buradaki askeri törene Şehit Uzman Çavuş Salih Dinç'in yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk, Kadir Aydın ve CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Askeri törende gözyaşı döken şehidin babası Emrullah ve annesi Zühre Dinç'i askeri personel ile yakınları teskin etti.Bazı yakınları ise şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü.

Şehit Dinç'in naaşı öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Tepeküknarlı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:57 Kaynak: İHA

Hakkari, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?

Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:23:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun Şehidini Uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]