GİRESUN SELDE MAHSUR KALDIĞI LOKANTANIN HAVALANDIRMA BACASINDAN KURTULMUŞ - Son Dakika

SELDE MAHSUR KALDIĞI LOKANTANIN HAVALANDIRMA BACASINDAN KURTULMUŞ

Giresun'da selin izleri siliniyor (4)

Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketinde Fatma Barıtçı (24) evlerinin bulunudğu binanın giriş katındaki lokantalarının yanında bulunan esnaf arkadaşına yardım etmek için ablasıyla aşağıya indi. Sel suları gelmeye başlayınca ablasını eve gönderen genç kız, daha sonra elektrik şalterini indirmek için lokantaya girdi. Bir masanın üzerine çıkıp tavandaki lambayı sökmeye çalışdığı sırada ise sel suları lokantanın içine doldu. Mahur kalan genç kız, ağabeyine telefonla haber verip yardım istedi. Bu sırada sel suları masanın üzerinde bulunan genç kızın göğüs hizasına kadar çıktı. Genç kızın telefonun şarjının bitmesi üzerine kardeşinden haber alamayan Nurullah Barıtçı, sel suları nedeniyle lokantanın önündeki caddeye giremedi. Bunun üzerine binanın arka tarafına giden ağabey, lokantanın havalandırma bacasından kardeşine seslendi. Ardından bulduğu yerdeki bir ağaç parçasını kardeşine uzatıp bacaya doğru gelmesini sağladı. Genç kız, ağaç dalının yardımıyla havalandırma bacasından dışarı çıkıp kurtuldu.

'AĞABEYİM BENİ KURTARDI'

Fatma Barıtçı, sel anında evde olduklarını söyleyerek, Yan taraftaki esnaf arkadaşa yardım etmek için evden aşağıya indim. Sonra da onlara 'eve gidin' dedim, ben de şalteri kapatmak için lokantaya girdim. Sonra su bir anda çok bastırınca tekrar dışarı çıkamadım. Arka tarata bir masamız vardı, onun üzerine çıktım. Sonra tavandaki lambayı söktüm. İçeride demirler vardı, onlardan tutundum. Yaklaşık 1,5 saat burada bekledim. Sonra ağabeyim geldi. Arka taraftan bana bir ağaç parçası uzatıp beni havalandırma deliğinden çıkardı. Masanın üzerindeydim su göğsüme kadar çıktı. Çok şükür dışarı çıkabildim. Ağabeyim beni kurtardı, sağolsun. Suyun bu kadar yükseleceğini tahmin edemedim. Su bir anda yükseldi, bu kadar olacağını tahmin etsem dükkana hiç girmezdim diye konuştu.

'KORKU DOLU ANLAR YAŞADIK'

Nurallah Barıtçı ise çok korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, Sel suları bir anda yükselince kardeşimin içeride kaldığını öğrendim. Elimden de bir şey gelmedi, ön caddeden felaket derecede su akıyor. Ön caddeden lokantaya gelemedim. Sonra aklıma arka taraftaki havalandırma geldi. O arada zaman geçti. Can havliyle havalandırmanın orayı söktüm. Kardeşimden de haber alamadım. Haber alamayınca 'cesedini olsun çıkarayım' dedim, ne olursa olsun. Havalandırmayı açıp seslenince kardeşime dal parçası uzattım. Havalandırma penceresine kadar bu sayede geldi, sonra oradan çıkardık. Korku dolu anlardı. Zaten insanın aklına her şey geliyor. Canınızın bir parçası içeride kalmış, son anda aklımızı toparlayıp dışarı çıkardık. Cana geleceğine mala gelsin. Biz daha 1,5 yıl önce babamızı kaybettik. Ailemizden bir kişinin daha gitmesini kaldıramazdık şeklinde konuştu.