Giresun semalarında askeri uçaklarla hasar tespiti - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Harita Genel Komutanlığı'na ait uçaklarla Giresun'daki sel felaketi sonrası hasar tespiti için bölgenin havadan görüntülediği açıklandı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Harita Genel Komutanlığımıza ait uçaklar, Giresun'da meydana gelen sel felaketi sonrası hasar tespitini yapmak amacıyla bölgeyi havadan görüntüledi. Üretilen ortofotolar bölgede yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşıldı" denildi.

MSB tarafından fotoğraflar da paylaşıldı. ?