Giresun serbest piyasasında fındık yeni haftaya 25 liradan başladı - Son Dakika

Giresun serbest piyasasında fındık yeni haftaya 25 liradan başladı

02.11.2020 12:45
Giresun serbest piyasasında fındık yeni haftaya 25 liradan başladı, System.String[]

Giresun serbest piyasasında bir kilogram fındık fiyatı 25 liradan yeni haftaya başladı.

Giresun serbest piyasasında bir kilogram fındık fiyatı 25 liradan yeni haftaya başladı.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayında yeni mahsul fiyatın 22 liradan sezona başladığını belirtti.

İlerleyen dönemlerde 26 liraya kadar yükselen rakamın geçtiğimiz günlerde bir miktar geri çekildiğini ifade ederek, "Bir süredir serbest piyasada ürün 25 liradan işlem görüyor. Yeni haftaya da bu rakamdan başladı. Şu anda serbest piyasada fiyat sabitlenmiş durumda ve stabil bir seyir izliyor." dedi.

Bölük, pazara üreticinin az miktarda fındık indirdiğini aktardı.

Serbest piyasada gelecek dönemlerle ilgili ürün fiyatıyla alakalı şimdiden bir yorum yapmanın doğru olmadığına vurgu yapan Bölün, piyasayı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Giresun serbest piyasasında fındık yeni haftaya 25 liradan başladı - Son Dakika Ekonomi


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