Son Dakika Haberleri: Giresun Sevgi Evlerinde kalan çocuklara rip akıntısı eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

Giresun Sevgi Evlerinde kalan çocuklara rip akıntısı eğitimi

3 dakika önce

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, vatandaşlardan dalgalı havalarda denize girmemelerini, rip akıntısına karşı da dikkatli olmalarını istedi.

Giresun Sevgi Evlerinde kalan çocuklara rip akıntısı eğitimi, System.String[]
Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, vatandaşlardan dalgalı havalarda denize girmemelerini, rip akıntısına karşı da dikkatli olmalarını istedi.
Giresun Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Evi plajında Giresun Sevgi Evlerinde kalan çocuklara yönelik rip akıntısına karşı bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.
Vali Sarıfakıoğulları, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlardan özellikle dalgalı havalarda denize girmemelerini isteyerek, şöyle konuştu:
"Rip akıntısına da dikkat edilmeli. Bu konuda maalesef zaman zaman acı olaylarla karşılaşıyoruz. Bu acı hadiselerin yaşanmaması için dikkatli olunmasını tüm hemşehrilerimizden rica ediyorum."
Emniyet Müdürlüğü, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'de ekmeğe yüzde 5'lik zam geldi
Faizler düşünce vatandaşlar yeniden arayışa geçti! İşte konutta en cazip ilçeler Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Giresun Sevgi Evlerinde kalan çocuklara rip akıntısı eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]