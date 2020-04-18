Giresun-Sivas karayolunda heyelan - Son Dakika

Giresun-Sivas karayolunda heyelan
6 saat önce
Giresun'un Dereli ilçesinde karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şerit üzerinden sağlanıyor.
Giresun'un Dereli ilçesinde karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik tek şerit üzerinden sağlanıyor.
Giresun'u Dereli ilçesi üzerinden Şebinkarahisar ve Sivas'a bağlayan karayolunun Tamdere (Yavuzkemal ile Kümbet yol ayrımı) mevkiinde meydana gelen heyelan sebebiyle karayolunun bir şeridi hasar gördü. Heyelan nedeniyle hasar gören karayolunda güvenlik önlemleri alan ekipler trafiği tek şerit üzerinden devam ettiriyor. Heyelanın meydana geldiği noktada bir adet elektrik direğinin yıkılması nedeniyle bölgede 3 adet trafoya enerji akışı kesildi. Karayolunun ve enerji hatlarının onarımı için çalışmalar başlatıldı. - GİRESUN
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:46 Kaynak: İHA
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